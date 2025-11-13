El Parlament condena los actos "violentos y vandálicos" contra el turismo

Pintada contra el turismo reivindicada por Arran sobre la fachada de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes. - CAIB

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo MÉS per Mallorca, ha condenado todos los actos "violentos" contra el turismo, especialmente aquellos "vandálicos" como la quema de fotografías protagonizada por los activistas de Arran el pasado julio.

Así se ha aprobado en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social celebrada este jueves a raíz de una proposición no de ley (PNL) defendida por la diputada 'popular' Maria Salomé Cabrera.

La iniciativa, que ha recibido 12 votos a favor y uno en contra, "condena rotundamente todos los actos violentos contra el turismo, y en concreto los actos vandálicos y la quema de fotografías que incitan al odio que tuvieron lugar el mes de julio protagonizados por el grupo Arran".

Los activistas, reza el texto, efectuaron "pintadas contra el turismo en el edificio de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, lo que significa también un daño a un Bien de Interés Cultural".

"Son ataques que van contra nuestro principal sector económico, que perjudican la confianza de nuestros visitantes y la imagen de nuestro destino turístico, y ataques que van contra la convivencia pacífica y las libertades. Es imprescindible exigir respeto y responsabilidad a las discrepancias, que no se deben defender con violencia ni intimidación", concluye el texto defendido por el PP.

El grupo socialista ha tratado sin éxito de añadir, vía enmienda, un punto que buscaba que el Parlament constatara que "pese al amplio consenso social sobre la necesidad de actuar ante la saturación turística", el Govern "no ha impulsado hasta ahora ninguna manera real ni efectiva para limitar el crecimiento turístico, reducir la presión sobre el territorio ni mejorar la calidad de vida de los residentes".

PROTECCIÓN DEL ARTE ANTE LA GENTRIFICACIÓN

La comisión parlamentaria también ha debatido este jueves una PNL relativa a la protección y la promoción del arte y la creación cultural ante los procesos de gentrificación que vive Baleares, que ha sido defendida por el socialista Àlex Pitaluga.

El Parlament ha dado su visto bueno, solo con la oposición de Vox, a dos de los cinco puntos de la iniciativa, por los que ha instado al Govern a lanzar nuevas líneas de ayuda para galerías y proyectos culturales independientes de artistas locales y a los consells insulares a desarrollar programas de apoyo a la creación local y a las galerías independientes "para frenar los efectos negativos de la gentrificación".

También ha aprobado una enmienda impulsada por el grupo 'popular' por la cual la Cámara autonómica reclama al Gobierno que cree una línea específica de financiación para apoyar la proyección exterior de los creadores y los proyectos culturales de Baleares de modo que se garantice su igualdad de oportunidades.

No obstante, los votos en contra del PP, Vox y del diputado de sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, han tumbado los puntos que pedían al Govern un plan de apoyo al arte contemporáneo y la creación emergente en áreas urbanas en riesgo de gentrificación, a estudiar nuevas fórmulas de cesión de espacios públicos infrautilizados para usos culturales e incorporar criterios de protección del tejido cultural en las políticas urbanísticas y de regeneración de barrios.