El Parlament convocará al presidente de Aena para que explique el proyecto de reforma del aeropuerto de Eivissa

Archivo - Maurici Lucena, presidente de Aena. - AENA / RAÚL URBINA - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación Territorial ha aprobado este miércoles por unanimidad, a propuesta de Unidas Podemos (UP), la comparecencia del presidente de Aena, Maurici Lucena, para que dé explicaciones sobre el proyecto de reforma del aeropuerto de Eivissa y sobre las "contradicciones" entre lo que dice el gestor aeroportuario públicamente y lo que afirma en su documentación oficial.

Esquerra Unida de Balears, partido al que pertenece el diputado de UP, José María García, ha señalado este miércoles en un comunicado que, mientras la dirección del aeropuerto aseguraba que la reforma no busca aumentar la capacidad de la infraestructura, la memoria justificativa publicada por Aena afirma que las actuaciones permitirán aumentar su capacidad por encima de los nueve millones de viajeros.

La decisión da continuidad a la iniciativa aprobada la semana pasada por la Comisión de Ordenación Territorial para que comparezca la directora del aeropuerto de Eivissa, Marta Torres.

Por otra parte, también ha reclamado la comparecencia de ambos en el Senado. El objetivo de la formación con estas iniciativas es exigir transparencia a Aena y aclarar el objetivo real del proyecto de reforma del aeropuerto de Eivissa.

MEDIDAS ANTE LAS CANCELACIONES DE VUELOS MENORCA-PALMA

El Parlament también ha exigido al Gobierno central, a propuesta del PP, que tome medidas ante las cancelaciones urgentes ante las cancelaciones de vuelos de obligación de servicio público entre Menorca y Palma y el aumento de precios.

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno central a tomar medidas ante las reiteradas cancelaciones de vuelos, que superan el máximo del dos por ciento que fija la obligación de servicio público (OSP) y que afectan a los usuarios menorquines de la ruta Menorca-Palma.

El Parlament ha pedido al Ejecutivo nacional que verifique y exija el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la obligación de servicio público de esta ruta aérea.

Los grupos parlamentarios también han solicitado al Gobierno que reclame a Air Nostrum la adopción de medidas necesarias para reducir las cancelaciones y garantizar un servicio estable y fiable para los residentes de Menorca.

Finalmente, han reclamado al Ejecutivo central que efectúe un seguimiento y que revise la evolución de las tarifas, además de trasladar este acuerdo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles, así como a Air Nostrum.

RECHAZADA UNA PNL DE GARANTÍAS AMBIENTALES

Por otra parte, el Parlament ha rechazado una PNL, a propuesta del PSIB, relativa a la transparencia, garantías ambientales y depuración de responsabilidades en las obras del puente de Sa Colàrsega y en la gestión de los materiales dragados en el puerto interior de Ciutadella.

Esta propuesta ha contado con los votos a favor del PSIB y MÉS per Mallorca, con cinco votos en total, frente a los ocho de PP y Vox, que han mostrado su negativa a la iniciativa.

En concreto, no se ha mostrado el rechazo sobre las actuaciones realizadas por Ports IB relativas al dragado y vertido de lodos en sa Colàrsega del puerto de Ciutadella, por "no haber cumplido con los preceptivos informes y garantías ambientales exigibles por esta actuación".

Los grupos parlamentarios tampoco han mostrado su repulsa porque se "debiliten" los mecanismos de control ambiental previo, de publicidad activa y de participación pública en actuaciones con potencial impacto sobre el medio ambiente, medio marino y el litoral.

Otra de las propuestas que se han declinado es pedir al Govern que revise los efectos de las modificaciones en materia de evaluación ambiental, especialmente los que pueden tener potenciales efectos sobre las personas y el medio ambiente.

Además, no se exigirá al Govern que refuerce la coordinación entre Ports IB y la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y de transparencia.

Finalmente, el Parlament no pedirá al Ejecutivo balear que publique en la página web correspondiente toda la documentación ambiental sometida a información pública.