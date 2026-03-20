El Parlament da luz verde a una PNL para garantizar el derecho a la desconexión digital de los docentes

EIVISSA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha dado luz verde a una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar de manera efectiva el derecho al descanso y a la desconexión digital de los docentes de los centros públicos y concertados de Baleares.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, la iniciativa ha sido defendida por el diputado ibicenco Àlex Pitaluga, que ha instado al Govern a establecer protocolos claros que impidan que el uso de dispositivos tecnológicos se traduzca en una "jornada laboral perpetua".

Durante la intervención, Pitaluga ha alertado sobre cómo la digitalización ha derivado en una "creciente carga administrativa y burocrática" que impacta directamente en la salud laboral de los docentes.

Según el diputado, se ha consolidado una "dinámica peligrosa" en la que el uso intensivo de plataformas digitales, aplicaciones administrativas y canales de comunicación telemáticos ha diluido los límites entre la jornada laboral y el tiempo personal del profesorado".

Pitaluga ha reiterado que más del 72 por ciento del profesorado sufre niveles elevados de estrés laboral vinculados a labores burocráticas y casi el 97 por ciento cree que esta saturación resta tiempo a su labor propiamente docente.

La iniciativa parlamentaria insta al Govern a desplegar un protocolo específico que defina con criterios objetivos cuáles son los canales y periodos para las comunicaciones institucionales, limitándose al horario de servicio efectivo, excepto en casos de urgencia justificada.

Además, la PNL pide que estas políticas de desconexión se incorporen formalmente a los planes de prevención de riesgos laborales y se impulsen campañas de sensibilización para fomentar el respeto mutuo al tiempo de descanso.