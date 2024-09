El Parlament debate este martes la destitución de Le Senne, que no presidirá el pleno

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Parlament debatirá este martes a las 10.30 horas la destitución del presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, que no presidirá el pleno.

A las 10.00 horas se celebrará la Junta de Portavoces y, después, tendrá lugar el debate y la votación en un pleno presidido por el vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira (PP). Le Senne, por su parte, ocupará uno de los escaños reservados para los miembros de la Mesa.

La convocatoria del pleno extraordinario se acordó por unanimidad en la Diputación Permanente del pasado 7 de agosto, si bien con protestas de la oposición por la fecha, puesto que el pleno se celebra dos meses y medio después de la presentación del escrito de remoción y una semana antes de que comience el periodo extraordinario de sesiones.

La moción la presentaron los grupos de la oposición el pasado mes de junio tras el incidente con la foto de les 'Roges del Molinar' en un pleno, en el que Le Senne arrancó una imagen de Aurora Picornell.

Cabe recordar que en medio de la tramitación de la moción, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que su formación salía de los gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas y que retiraba el apoyo parlamentario en Baleares. Al día siguiente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, en rueda de prensa dijo que "no se entendería" que Le Senne siguiera en el cargo ya que éste resultó del acuerdo de investidura.

El PP, por su parte, no ha confirmado si apoyará o no la destitución de Le Senne, señalando que "se decidirá en su momento". La moción necesita el sí del PP --no bastaría una abstención-- para salir adelante.

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, señaló el pasado viernes que el Govern no pide el "cese" de Le Senne como tal, pero sí mantiene que por "coherencia" debería dimitir él mismo al romper Vox el pacto en Baleares.

El presidente de la Cámara señaló, durante la Diputación Permanente, que no tenía intención de dimitir por el episodio de la foto de Aurora Picornell, mostrándose "bien tranquilo" y dispuesto a seguir con su trabajo "mientras el pleno quiera".

En relación al pacto entre PP y Vox, confió en que "las partes puedan entenderse y ser razonables" "Creo que los grupos tienen que hablar, a mí no me concierne y yo, como siempre he dicho, estoy a lo que considere el pleno", declaró.

Quien si avanzó su sentido de voto es el diputado Agustín Buades, que abandonó el Grupo Parlamentario Vox el pasado viernes en desacuerdo con la decisión de la dirección de partido de romper unilateralmente el pacto con el PP.

En relación con la moción para destituir a Le Senne, señaló que votaría en contra, al considerar que el gesto de Le Senne de arrancar la foto de Picornell es "desafortunado" pero "en ningún momento es un delito de odio". No obstante, consideró que lo "coherente" es que Gabriel Le Senne deje la presidencia del Parlament por haberse roto el pacto.