El Parlament designa a José Hila (PSOE) y Miquel Jerez (PP) senadores autonómicos

PALMA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este jueves ha ratificado a Miquel Jerez (PP) y a José Hila (PSOE) como senadores autonómicos con 43 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones.

Los grupos parlamentarios Vox, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto-Més per Menorca habían solicitado proceder a una votación, lo que ha imposibilitado ratificar los nombres por asentimiento de la Cámara. En concreto, han sido ratificados los candidatos con el apoyo de los grupos PP, PSIB, Grupo Mixto-Unidas Podemos y Sa Unió de Formentera, la abstención de Vox y Grupo Mixto-Més per Menorca, y los votos en contra de MÉS per Mallorca.

Precisamente, antes de la votación, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha apuntado que los candidatos deberían presentar en la Cámara un proyecto sobre sus propuestas y funciones en el Senado. Al no ser así, ha considerado que el Parlament solo puede votar la ratificación de los cargos en función de su persona y su pertenencia a los respectivos grupos políticos de los que forman parte.