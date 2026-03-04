El Parlament dictamina la proposición de ley para la cogestión aeroportuaria con el texto pactado por PP y MÉS

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua ha dictaminado el proyecto de ley para la cogestión aeroportuaria con el texto pactado entre Més y el PP para que los informes de los comités aeroportuarios insulares sean vinculantes en las decisiones de gestión y planificación de los aeropuertos.

La Cámara ha aprobado varias enmiendas del PP con transacciones pactadas con los ecosoberanistas, como ya habían avanzado esta mañana en rueda de prensa los representantes de MÉS. El PSIB se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Las enmiendas de la diputada no adscrita Idoia Ribas, del diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba, algunas del PSIB y la mayoría de Unidas Podemos han sido rechazadas y, por tanto, continúan vivas y serán votadas en el pleno en el que se debata y vote el dictamen. De aprobarse en la Cámara autonómica, la iniciativa se trasladaría al Congreso.

El socialista Marc Pons ha justificado la abstención de su grupo en sus "dudas" de que el PP vote a favor de la ley si llega al Congreso. "Cuestionamos la credibilidad de que puedan mantener el mismo voto en el Congreso", ha dicho.