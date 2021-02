El Parlament insta a las entidades locales a trabajar en la aprobación de los catálogos de caminos públicos

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlament ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) de Unidas Podemos por la que se insta a las entidades locales competentes a seguir trabajando en la aprobación de los catálogos de caminos públicos de su titularidad.

La iniciativa, que ha sido defendida por el diputado de Unidas Podemos, Jesús Jiménez, ha sido aprobada por los votos a favor de Unidas Podemos, MÉS, El PI y PSIB y las abstenciones de PP, Ciudadanos y Vox.

PSIB y MÉS han presentado cuatro enmiendas de modificación, de las que han sido aceptadas sólo tres. Con esta iniciativa, se insta al Govern, a los consells insulares de Mallorca y Menorca y a los ayuntamientos de estas islas a mejorar y mantener la red de caminos públicos, estableciendo los acuerdos y convenios de colaboración que fueran necesarios para ello.

El diputado ha señalado en su defensa durante la Comisión de Medio ambiente que el objetivo es "proponer a los ayuntamientos terminar los inventarios municipales de caminos para disponer de unos catálogos fácilmente homologables como patrimonio común y por otra promover acciones encaminadas a potenciar el empleo mediante acciones concretas que también se enumeran en la parte argumentaría de esta iniciativa".

Según Jiménez, con esta PNL "se hace una revisión de la legislación en torno a la red de caminos del estado entre los que se incluyen la de Baleares". "El ordenamiento jurídico general insiste en que los caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o con fincas, y que sirven tanto a fines de explotación agrícola como ganadera, así como en las últimas décadas para actividades de deporte, ocio y esparcimiento", ha apuntado.

En este sentido, el diputado ha destacado que "todos los usos de los caminos entrañan algún tipo de actividad económica. Una actividad económica que puede ser de carácter rural tradicional o bien de nuevo cuño, relacionada con el disfrute del medio natural o del ejercicio físico".

Por otro lado, durante la Comisión se ha aprobado por unanimidad la comparecencia de REZERO para que se explique el informe 'Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició'. La petición fue presentada por MÉS per Mallorca.

Por último, se ha aprobado por unanimidad una PNL del PP relativa a implicar e informar a las administraciones afectadas y a las entidades del sector para buscar el máximo consenso posible para garantizar un acertado Plan General de Ports IB.