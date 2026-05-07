El Parlament insta al Govern a que las asociaciones de familias participen en la gestión de los comedores escolares

Archivo - Comedor escolar en Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha instado al Govern a que las asociaciones de familias de alumnos continúen participando en la gestión de los comedores escolares.

Así se ha aprobado este jueves por unanimidad en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PSIB, defendida por el diputado Àlex Pitaluga, sobre la participación de las familias en los comedores escolares y su función educativa.

Con esta iniciativa, la Cámara también solicita al Ejecutivo autonómico reconocer el comedor como un espacio integrado en el proyecto educativo de cada uno de los centros.

APOYO A LOS DEPORTES EN LOS CENTROS

Por otra parte, la comisión ha aprobado por unanimidad otra PNL del PP sobre el apoyo a iniciativas y encuentros deportivos de los centros educativos.

Así, el Parlament ha acordado instar al Govern a impulsar políticas de apoyo al deporte en edad escolar y a promover programas y líneas de colaboración que favorezcan la organización de encuentros deportivos.

Además, la propuesta, defendida por la diputada Maria de Lluc Fornàs, solicita al Govern y a los consells insulares reforzar el apoyo a iniciativas que fomenten la convivencia, hábitos saludables y la educación en valores a través del deporte.