El Parlament insta a Hacienda a aplicar el derecho civil balear en cuanto a pactos sucesorios "sin recortes"

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament balear ha aprobado este martes por la tarde una Proposición No de Ley (PNL) con la que insta al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda a aplicar el derecho civil balear en cuanto a pactos sucesorios "sin recortes".

La iniciativa, presentada por MÉS per Mallorca, ha contado con los votos a favor de Ciudadanos, El PI, Vox, MÉS per Mallorca, Mixt-MÉS per Menorca y Grupo Popular, y los votos en contra Unidas Podemos y el Grupo Socialista.

La PNL también pide al Ejecutivo español aplicar las reducciones establecidas en la normativa actual y la previsión del derecho civil balear en las transmisiones de dinero, inmuebles y empresas "considerando que las adquisiciones en virtud de pactos sucesorios a todos los efectos es 'mortis causa' y no exigir en ningún caso para la aplicación del beneficio fiscal, la muerte física".

Por otro lado, la Comisión también ha aprobado una PNL presentada por el Pacte --Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y PSIB-- con la que se insta al Gobierno de España a aumentar el tipo de gravamen del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y modificar la distribución de la recaudación del impuesto teniendo en cuenta indicadores de población o cualquier otro que equilibre la distribución del tributo.

Asimismo, la iniciativa exige al Gobierno de España devolver las competencias normativas y de gestión, recaudación e inspección del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito a las comunidades autónomas.