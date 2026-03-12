El Parlament se opone a la instalación de un parque eólico marino en la costa norte de Menorca

Archivo - Parque eólico marino. - IBERDROLA - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado este jueves una iniciativa del PP para oponerse a la instalación de un parque eólico marino en la costa norte de Menorca.

La iniciativa, defendida por el 'popular' Jordi López y que ha sido aprobada con los votos a favor de PP y Vox insta al Gobierno de España a no autorizar la instalación, atendiendo a su desproporción respecto a la demanda energética de la isla y el impacto potencial sobre el medio ambiente y el paisaje.

Se trata, según se recoge en la exposición de motivos, de una propuesta de la empresa Qair Renewables que plantea la instalación de 12 aerogeneradores flotantes frente a la costa norte de Menorca, con una potencia total aproximada de 180 MW y una inversión estimada de 800 millones de euros.

El proyecto se situaría a unas dos millas náuticas de la costa, dentro del área de alto potencial definida por el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) del Gobierno de España, lo que implicaría su ubicación en una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y paisajístico.

ESCUELA AGRARIA PÚBLICA

Por otra parte, la Comisión de Economía ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox una iniciativa socialista para crear una escuela agraria pública en Eivissa que ofrezca ciclos formativos de grado medio y superior en el ámbito agrario, así como programas de formación continua y ocupacional para personas adultas.