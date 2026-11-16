El Parlament pedirá que Frontex actúe en Baleares y debatirá sobre la repercusión de la huelga general por la vivienda

Piquete del Sindicat de Llogateres de Mallorca frente a las oficinas de Alquiler Seguro el día de la huelga general. - SINDICAT DE LLOGATERES MALLORCA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament reclamará al Gobierno de España que solicite la activación de Frontex en Baleares y los partidos harán balance de las consecuencias que tuvo la huelga general por la vivienda de la semana pasada.

La sesión comenzará este martes a las 10.00 horas con la habitual sesión de control al Govern, en el que la vivienda será el principal tema de debate, aunque los diputados también formularán sus preguntas sobre sanidad, migraciones, economía o la protección de la 'sargantana' pitiusa.

La cuestión habitacional saldrá a colación en distintas ocasiones pero el punto álgido se vivirá cuando el jefe de la oposición y portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, pregunte a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre las condiciones de la vivienda de los trabajadores de Baleares.

Al hilo de esta cuestión, los portavoces de Vox, Manuela Cañadas, y MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, también interrogarán a Prohens por la incidencia de la huelga y la respuesta que piensa dar a las reivindicaciones de los colectivos convocantes.

El conseller del ramo, José Luis Mateo, tendrá que responder a sendas preguntas de MÉS per Mallorca y PSIB acerca del cambio de perspectiva en su política y el ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

Otra de las intervenciones destacadas será la de la consellera de Salud, Manuela García, que tendrá que dar explicaciones sobre las listas de espera a raíz de una moción presentada por el PSIB. Anteriormente, dos diputados del PSIB le preguntarán por la privatización de la sanidad pública y la situación de los centros de salud.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon dirigirá una interpelación que tratará de abordar cómo afronta el Govern el coste de la vida en Baleares.

La migración será otro de los asuntos que saldrán a colación durante el pleno, principalmente con la proposición no de ley (PNL) del PP para reivindicar el despliegue de Frontex en el archipiélago. Igualmente, el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba pedirá que se especifique la respuesta que ofrecerá el Govern al Consell de Formentera para atender a los menores extranjeros no acompañados.

La otra PNL que se debatirá en el pleno tendrá la firma del PSIB y pedirá un posicionamiento de los partidos sobre la subida del salario mínimo interprofesional que plantea el Gobierno central.

Dentro de la misma sesión parlamentaria también se abordarán diferentes cuestiones como los pagos del Govern y las empresas públicas a Okdiario y su empresa editora, la postura sobre la propuesta del PP para reconocer de los concebidos no nacidos, la prohibición de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados o el techo de plazas turísticas que llegar a alcanzar Baleares.

El último aspecto que se tratará en el pleno será la designación de los diputados baleares que defenderán en la Cámara Baja la proposición de ley para prohibir el burka en los espacios públicos, aprobada la semana pasada en el Parlament.