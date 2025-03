El Parlament pide cumplir con el traspaso de la gestión de tres residencias públicas de Ibiza al Consell insular

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a cumplir con su compromiso de traspasar la gestión integral de tres residencias públicas de Ibiza al Consell insular.

Así se ha acordado este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara autonómica con motivo de una proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado socialista Omar Lamin.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo la abstención de Més per Menorca, pide que la gestión íntegra de las residencias de Can Blai, Can Raspalls y Sa Serra --que en estos momentos gestiona el Govern-- vuelva a ser competencia del Consell de Ibiza.

La comisión parlamentaria también ha debatido una PNL defendida por el diputado 'popular' Pedro Manuel Álvarez relativa al fomento del envejecimiento activo, especialmente de las personas con discapacidad.

Entre sus cinco puntos, que han salido adelante o bien por unanimidad o con las abstenciones de Més per Menorca y MÉS per Mallorca, destaca la declaración del impulso de los servicios de atención integral domiciliaria como una "prioridad" del Parlament.

Por ello, insta al Ejecutivo regional a reducir las listas de espera de los servicios de teleasistencia y de los servicios de ayuda a domicilio y a los consells y ayuntamientos a llevar a cabo proyectos para fomentar el envejecimiento activo teniendo en cuenta a las personas con discapacidad.

También reclama que las administraciones escuchen a entidades y asociaciones vinculadas a la atención de estas personas con el fin de adoptar políticas que sean adecuadas a sus necesidades y que el Gobierno central refuerce la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos.