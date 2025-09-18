El Parlament pide al Gobierno central una ley integral contra el acoso escolar

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación del Parlament ha aprobado este jueves una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central que impulse una ley integral contra el acoso escolar.

Todos los puntos de la iniciativa, que ha defendido la 'popular' Marta Pereira, han salido adelante, a excepción del primero, el relativo a la ley integral, que ha cosechado el voto en contra de Vox y en el que MÉS per Mallorca y el PSIB se han abstenido.

En el resto de puntos, entre otras cuestiones, se insta a la Conselleria de Educación y Universidades a garantizar la aplicación efectiva de los protocolos de prevención y actuación ante el acoso escolar ya existentes y a que se intensifiquen las campañas de sensibilización y la formación antiacoso.

El Parlament pide también al Govern que dé conocer y fomente el teléfono contra el acoso escolar con cartelería en los centros educativos.

PRODUCTOS MENSTRUALES SOSTENIBLES

La Comisión, por otra parte, ha rechazado parte de una iniciativa de MÉS per Mallorca en la que reclamaba al Govern que introduzca descuentos en la compra de productos menstruales reutilizables y que se adapten los baños públicos para poder limpiar copas menstruales.

La proposición de los ecosoberanistas pedía también un plan de formación sobre los riesgos de los productos de higiene femenina de un solo uso, así como una campaña de normalización de la menstruación y el fomento de los productos reutilizables.

Sí que han prosperado otros puntos como el relativo a elaborar y poner en marcha un programa en los centros de Secundaria para poner al alcance productos de higiene femenina, siguiendo la ley de salud sexual y reproductiva.