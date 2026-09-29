El Parlament pide al Gobierno que facilite a Baleares información sobre posibles entradas masivas de migrantes

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal. - Marcos Moreno - Europa Press

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado este martes, en virtud de un nuevo punto del PP a una iniciativa de Vox sobre Ceuta, instar al Gobierno de España a facilitar toda la información relevante que puedan aportar Servicios de Inteligencia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre posibles incrementos, entradas masivas o episodios extraordinarios de inmigración irregular que puedan afectar a Baleares.

Se trata de la segunda iniciativa similar que se debate en el pleno de la Cámara autonómica en solo dos semanas y el PP ha introducido varios puntos, que Vox ha aceptado y que han sido votados.

La portavoz de Vox en el Parlamente, Cañadas ha señalado que Ceuta es "la advertencia de lo que le espera a Baleares si no cesa la política de fronteras abiertas".

En virtud de la iniciativa, el Parlament rechaza cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquier territorio de soberanía española.

Cañadas ha rechazado el "relato blanqueado" de la izquierda que se refiere al fenómeno como una crisis humanitaria en el marco del fenómeno migratorio. "Fue y sigue siendo una auténtica invasión orquestada y promovida por Marruecos como arma de desestabilización y guerra híbrida contra nuestra soberanía", ha afirmado.

La portavoz de Vox, por otra parte, ha reclamado la salida del gobierno del PSOE de la Moncloa "antes de que completen la voladura de la democracia mediante la alteración espuria del censo electoral y el fraude en el voto exterior". "Viva Ceuta y viva España, ha concluido" Cañadas.

La diputada del PP Cristina Gil ha coincidido con Vox a la hora de calificar la crisis como un elemento de guerra híbrida, que ha acusado al Gobierno central de no actuar aún conociendo las advertencias de los servicios de inteligencia. "Formentera no es Ceuta, pero cada vez se parece más", ha advertido la 'popular'.

"España merece un Gobierno serio, honesto y limpio, que se ponga a gobernar y a resolver los problemas de la gente y que defienda la integridad territorial y la soberanía nacional, que debería ser indisponible para cualquier Gobierno que aspire a actuar con un mínimo de integridad, lealtad y de sentido de Estado", ha indicado Gil.

La diputada del PSIB Teresa Suárez ha calificado la iniciativa como un "panfleto" que se ha presentado en diferentes parlamentos autonómicos. "Declarar que Ceuta y Melilla son España no es ni tan urgente ni tan necesario para nuestras islas", ha señalado la socialista. Suárez ha reprochado a Vox que solo unas pocas de sus iniciativas tengan realmente que ver o afecten a la ciudadanía de Baleares.

Por parte de MÉS per Mallorca, la diputada Marta Carrió ha rechazado la iniciativa de Vox y ha criticado que el debate de un ataque a un territorio se mezcle con el debate migratorio y la conveniencia de la permanencia de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central.

"No hay un derecho internacional para nuestros adversarios y otro para nuestros aliados. No hay un derecho internacional cuando nos afecta a nuestro país y otro cuando afecta a otro. Eso no es defender ni creer en el derecho internacional", ha defendido, al tiempo que ha rechazado que se mezcle el uso "miserable" que hace Marruecos de su población con la problemática de la migración.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, también ha rechazado como una "pérdida de tiempo" la iniciativa de Vox "que solo copia lo que le dicen desde Madrid". "Tan amenazada está la soberanía española que un modesto parlamento tiene que reafirmarla. Es lenguaje de cuñado y de taberna", ha afirmado el menorquinista.