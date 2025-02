El Parlament pide al Gobierno potenciar las garantías a propietarios de viviendas y establecer incentivos fiscales

La Cámara rechaza instar al Govern a publicar datos de retrasos e incidencias de los trenes de Mallorca

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno de España a potenciar programas que aporten garantías a los propietarios de viviendas y a establecer incentivos fiscales a pequeños propietarios.

Así se ha aprobado este miércoles en la reunión de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua, en el marco del debate de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP y defendida por la diputada Margalida Pocoví.

Según ha informado la Cámara balear en una nota de prensa, la iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox y PSIB y los votos en contra de Més per Menorca y MÉS per Mallorca.

Concretamente, el Parlament reclama al Ejecutivo central que mantenga los incentivos fiscales a pequeños propietarios en los casos de cesión de uso de estas viviendas a la administración, para que esta los pueda alquilar a un tercero a precios más asequibles.

Igualmente, solicita al Gobierno que establezca incentivos fiscales a pequeños propietarios también en las zonas no declaradas tensionadas para facilitar la salida al mercado de más viviendas de alquiler.

RECHAZA PUBLICAR DATOS SOBRE EL SERVICIO DE TREN

Por otro lado, la Comisión ha debatido una PNL de MÉS per Mallorca relativa al servicio del tren, que ha sido rechazada por PP, Vox y Xisco Cardona en la mayoría de los puntos. De su lado, el PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado a favor.

Así, no se ha aprobado reclamar al Govern que publique mensualmente un informe con los servicios de tren con un retraso superior a diez minutos y los motivos del mismo y, trimestralmente, las incidencias significativas en las líneas de tren.

Tampoco ha salido adelante instar al Ejecutivo a mejorar la información que se da a los usuarios en caso de retrasos, averías e incidencias en las estaciones y redes sociales, ni restablecer el canal de Whatsapp para la recepción de incidencias.

La Cámara ha rechazado pedir la dotación de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) de una plantilla "suficiente" de interventores, así como implantar servicios semidirectos entre Palma y Manacor y viceversa.

Por otro lado, la Comisión ha aprobado por unanimidad reclamar al Govern la continuidad del plan de supresión de los pasos a nivel de la red ferroviaria y mejorar el mantenimiento de toda la red, particularmente del trazado entre Palma y Manacor.

Por último, ha salido adelante un punto para instar al Ejecutivo a continuar incorporando mejoras suplementarias en la línea Palma-Manacor que permitan reducir el número de retrasos.