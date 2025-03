El Parlament pide al Gobierno la rebaja del IVA a peluquerías y barberías al 10%

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado pedir al Gobierno de España la rebaja del IVA al sector de las peluquerías, barberías y estéticas al 10 por ciento.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha dado luz verde este martes a una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por la diputada 'popular' Maria de Lluc Fornas, y que ha salido adelante con nueve votos a favor de Més per Menorca, MÉS per Mallorca, Vox y PP y cuatro votos contrarios del PSIB.

Así, la Cámara insta al Congreso de los Diputados a tramitar la proposición de ley para la aplicación del IVA reducido al 10 por ciento en este sector, aprobada en el senado en noviembre de 2023 y que, según ha criticado Fornas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "mantiene secuestrada en el Congreso de los Diputados por orden de Pedro Sánchez"

Igualmente, la PNL reclama al Ejecutivo la inclusión de la reducción del IVA al 10 por ciento al sector de la peluquería, barbería y estética en el próximo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Este punto ha sido aprobado con una enmienda de MÉS per Mallorca.

Durante el debate, según ha informado el PP en una nota de prensa, la diputada 'popular' ha señalado que el objetivo de la iniciativa es "acabar con el rechazo a cualquier tipo de mejora impositiva".

"Estamos ante una reivindicación que el sector lleva pidiendo desde hace 12 años para mantener la actividad y el empleo y nos encontramos con que ya se han producido una cuarentena de prórrogas a esta ley", ha dicho Fornas.

En este sentido, ha criticado que en los últimos años el Ejecutivo central "está ahogando a los españoles a impuestos" y, por ello, ha reclamado que se siga la senda del Govern de Marga Prohens de "aligerar los bolsillos de los ciudadanos".

La Comisión de Hacienda y Presupuestos de este martes ha dado luz verde a otra PNL, también del PP y defendida por el diputado Sebastià Mesquida, relativa al pago de intereses de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, se ha aprobado instar al Gobierno a revisar y establecer unos criterios homogéneos en relación con la exigencia de intereses en las devoluciones de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de las comunidades autónomas que supongan, como premisa general, la no exigencia de los mismos.

La iniciativa ha sido aprobada con siete votos a favor de PP y Vox y seis abstenciones de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB.