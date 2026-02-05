El Parlament pide al Govern y a los ayuntamientos que instalen fuentes de agua potable en edificios y espacios públicos

Archivo - Fuente de agua filtrada en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una propuesta que insta al Govern y a los ayuntamientos a promover la instalación de fuentes de agua potable en los edificios, infraestructuras y espacios públicos.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) del PSIB debatida este jueves en la Comisión de Economía y aprobada con los votos a favor de todos los grupos menos Vox, que ha rechazado la mayoría de los puntos.

La propuesta pide también al Ejecutivo que impulse ayudas específicas para proyectos destinados a facilitar el acceso a agua potable gratuita en centros públicos y la reducción de envases de un solo uso.

También reclama que estas fuentes se instalen en los colegios públicos y que las instituciones hagan campañas de sensibilización y uso responsable del agua y de los envases reutilizables, en colaboración con entidades y organizaciones.

No obstante, PP y Vox han rechazado un punto de la iniciativa, que pedía incorporar fuentes de agua filtrada en las instalaciones deportivas.

RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La reunión de la Comisión de Economía ha debatido también una PNL del PP, aprobada en su totalidad con los votos favorables de todos los grupos y el voto en contra de Vox.

Con esta propuesta, la Cámara insta al Govern a fomentar, junto con los ayuntamientos, otras entidades públicas y empresas privadas propietarias de los puntos de recarga, la ampliación de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos en áreas menos urbanizadas.

Igualmente, reclama continuar desarrollando programas educativos dirigidos a profesionales y técnicos para asegurar una mano de obra cualificada en el sector de la movilidad eléctrica, así como a impulsar la instalación de sistemas de generación de energía renovable en las estaciones de recarga.

Del mismo modo, la iniciativa insta al Govern a crear una plataforma digital que centralice la información sobre los puntos de recarga para facilitar el uso a ciudadanos y turistas, y a apoyar proyectos de I+D que busquen mejorar la eficiencia de los sistemas de recarga y la autonomía de los vehículos eléctricos.