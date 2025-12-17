El Parlament pide al Govern la creación de una unidad de dolor en el Hospital Can Misses

Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado una iniciativa que insta al Govern a trabajar en la creación de una unidad de dolor en el Hospital Can Misses, destinada a la atención especializada de pacientes con dolor crónico y agudo complejo.

La proposición no de ley (PNL) aprobada por unanimidad, la ha presentado el PP y ha sido defendida por la diputada Sandra Palau, según ha informado la Cámara balear.

Igualmente, la PNL pide al Govern que esta unidad esté constituida por un equipo multidisciplinar formado por profesionales de anestesiología, enfermería, psicología, fisioterapia y otras especialidades relevantes.

También reclama al Ejecutivo autonómico que incluya la dotación presupuestaria necesaria en los próximos presupuestos para la puesta en marcha y el mantenimiento de esta unidad.

EMPATE PNL SOBRE EL HOSPITAL JOAN MARCH

La Comisión de Salud ha debatido otra PNL, en este caso de los socialistas y relativa al Hospital Joan March, cuya votación ha dado un empate (seis votos a favor de Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y PSIB y otros seis votos en contra del PP).

La iniciativa insta al Govern a hacer público el acta de la comisión bilateral de seguimiento del convenio del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) de día 13 de diciembre de 2023 y cualquier documento que justifique la retirada del Hospital Joan March de la fase dos de este programa.

Igualmente, reclama al Ejecutivo que presente en un máximo de tres meses un plan de rehabilitación integral del Hospital, con calendario, presupuesto y fuentes de financiación detalladas, y que incluya actuaciones estructurales, energéticas y funcionales.

Finalmente, la iniciativa pide al Govern que garantice que este plan se ejecute con fondos públicos suficientes, ya sean europeos, estatales o autonómicos, y que asegure que no se limita a actuaciones puntuales sino que implica una reforma integral del edificio.