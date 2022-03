El Parlament pide iniciativas para mejorar la atención al pueblo gitano y defender sus derechos

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament ha aprobado una iniciativa para reclamar mejoras en la atención de emergencia que sufren los sectores más vulnerables y, especialmente, el pueblo gitano, uno de los colectivos más afectados por las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la crisis de la Covid-19.

En concreto, el Parlament insta el Gobierno de España a impulsar, en aquello que sea de aplicación en la Comunidad Autónoma, las medidas recogidas en el documento técnico de recomendaciones elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda

2030.

Igualmente, la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por PSIB, UP y MÉS per Mallorca, insta al Ejecutivo autonómico, conjuntamente con

los consells insulares y ayuntamientos, a reforzar las actuaciones

dirigidas a la población gitana con el objeto de dar cobertura amplia y eficaz, de manera territorializada, a sus necesidades como colectivo.

El texto hace también hincapié en el refuerzo y el empoderamiento de las mujeres gitanas, así como también de la infancia y las personas mayores.

La diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Mayor, ha explicado que la comunidad gitana "ha sido abandonada por las instituciones durante mucho tiempo" y ha argumentado que "ya es hora que desde las administraciones se trabaje de manera seria para abordar sus problemas y acabar con la discriminación".

Mayor ha subrayado que la población gitana es una población minoritaria, que ha padecido durante muchos años una situación clara de abandono por parte de las instituciones.

"Tienen muchos problemas de acceso a la vivienda, hay una gran brecha entre la población gitana y el resto de la población en el terreno habitacional. Las tasas de abandono escolar también son muy elevadas y con las tasas de paro pasa lo mismo", ha resaltado.

Por su parte, el diputado del PSIB Joan Ferrer, ha defendido que es "imprescindible" promover una respuesta eficaz y coordinada de todos los poderes públicos, en colaboración con la sociedad civil y el tercer sector para situar los derechos del pueblo gitano en el centro de la política y la recuperación postpandemia.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una segunda PNL de los socios del Pacte, con el apoyo de MÉS per Menorca, para instar al Gobierno de España a reforzar, de manera coordinada con el Ejecutivo autonómico y los consells insulares, medidas para combatir el racismo y la xenofobia y para promover actuaciones en favor de la cohesión social y la igualdad de trato.

La diputada del PSIB Beatriu Gamundí ha lamentado que el racismo y la xenofobia continúan siendo "una gran pandemia de la humanidad y atacan los cimientos sobre los cuales se constituyen los estados democráticos"

Gamundí ha incidido en la importancia de elaborar campañas de sensibilización que fomenten la diversidad, la pluralidad y la solidaridad en contra de la proliferación de discursos racistas.

"Vivimos en una sociedad plural y diversa y su progreso depende del talento de hombres y mujeres, sin importar su lugar de nacimiento, el color de su piel, sus creencias o a quienes aman", ha recordado Gamundí.

La diputada ha reclamado a las instituciones públicas que continúen con las tareas de visibilización de la diversidad étnica y cultural existente en España, con especial atención a los ámbitos laboral, educativo y cultural.