El Parlament pide que se levante un monolito en memoria de represaliados por el franquismo por su orientación sexual

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (MÉS per Menorca y Gent per Formentera) que insta al Ejecutivo central a levantar un monolito en memoria de las personas represaliadas por el franquismo por su orientación sexual, así como a la creación de un espacio de memoria LGTBI con el objetivo de promover y favorecer el conocimiento, el estudio y la investigación sobre la historia del colectivo mediante información bibliográfica y documental.

Según el texto de la PNL, entre otras tareas el Espacio de la Memoria LGTBI tendría que ser el espacio para recordar las personas LGTBI que fueron "perseguidas, torturadas y asesinadas".

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Por otra parte, la Comisión ha rechazado una PNL de Cs para instar al Gobierno del Estado a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2020 la cantidad que se estime necesaria para que exista una "verdadera remuneración igualitaria" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de que esta sea superior en los 807 millones ya aprobados.

Sí que se ha aprobado, en cambio, instar al Ejecutivo central a solicitar un nuevo informe a una consultora externa en el encargo del cual se especifique de manera indudable que su análisis no tiene por qué ceñirse a una validación de la cantidad de 807 millones acordada como cantidad inicial de partida, sino que tiene que dar una valoración libre e independiente de la cantidad que, a su juicio, es necesaria para llevar a efecto la equiparación salarial real y efectiva de la Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de policías autonómicas.

Por otra parte, la PNL presentada por el PP para que el Govern fije antes de que acabe el año los procesos para dotar a los municipios de más Policía Local ha resultado empatada y se votará en sesión plenaria.