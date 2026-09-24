El Parlament pide más presupuesto para el Imserso y una oferta suficiente y estable para Baleares

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PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha aprobado este jueves una iniciativa del PP para reclamar una mayor dotación presupuestaria para el turismo del Imserso y una oferta suficiente y estable para Baleares.

La proposición no de ley (PNL), defendida por la 'popular' Salomé Cabrera, ha salido adelante en algunos puntos por unanimidad y en otros con la abstención del PSIB y reclama igualmente que en el caso del archipiélago se tengan en cuenta las circunstancias derivadas de la insularidad.

En virtud de la iniciativa, la Cámara autonómica insta al Gobierno central a presentar, en el plazo máximo de seis meses, un plan integral de reforma y modernización del Programa de Turismo del Imserso y que las futuras licitaciones se diseñen con suficiente antelación, de forma que los operadores y establecimientos turísticos puedan llevar a cabo una planificación empresarial adecuada y evitar situaciones de incertidumbre que dificulten la apertura de hoteles durante la temporada baja.