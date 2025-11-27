El Parlament pide mayores facilidades para el relevo generacional en el sector agrario

Archivo - Un campo. - AVA-ASAJA - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado una iniciativa del PP para impulsar el relevo generacional en el sector agrario.

En concreto, la Proposición No de Ley (PNL) defendida por la 'popular' María Salomé Cabrera reclama a las instituciones acciones para facilitar la incorporación de los jóvenes a las explotaciones agrarias, así como cambios normativos para simplificar la transmisión de las explotaciones para facilitar el relevo.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Por otra parte, la Comisión también ha aprobado varios puntos de una PNL socialista para el impulso al vehículo eléctrico.

Concretamente, la iniciativa reclama mejoras en la infraestructura de recarga eléctrica y que se priorice la puesta en funcionamiento de los puntos de recarga existentes que actualmente no operan, asegurando el mantenimiento continuado para evitar su degradación.

La proposición insta también al Ejecutivo autonómico a impulsar la instalación de nuevos puntos de recarga, especialmente de carga rápida, en zonas estratégicas como áreas urbanas, vías principales, polígonos industriales y zonas turísticas, para garantizar una cobertura adecuada a todo el archipiélago y facilitar la movilidad eléctrica.

No han prosperado, sin embargo, algunos puntos como el que pedía ofrecer ayudas directas y desgravaciones fiscales por la compra de vehículos eléctricos, dirigidas a particulares, empresas y profesionales del transporte, con el objetivo de incrementar la cuota de mercado de los vehículos de cero emisiones, ni tampoco el que solicitaba establecer un plan para sustituir progresivamente los vehículos de las administraciones públicas por modelos eléctricos, priorizando la implantación en servicios esenciales como transporte sanitario, policía y transporte público.