El Parlament pide mejoras en el tren de sa Pobla tras el descenso de usuarios

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua ha aprobado este miércoles una iniciativa de MÉS per Mallorca para reclamar mejoras en el servicio de tren a sa Pobla tras el descenso de usuarios.

La proposición no del (PNL), defendida por el ecosoberanista Ferran Rosa, pide al Govern que implante trenes semidirectos entre sa Pobla y Palma en ambos sentidos y que se aprovechen unidades abandonadas para incrementar las frecuencias entre sa Pobla e Inca.

La comisión, por otra parte, ha aprobado una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno de España que establezca un mecanismo que permita que los ingresos provenientes de los cánones recaudados y fijados por la Demarcación de Costas por autorizaciones o concesiones en el dominio público marítimo-terrestre se destinen a la conservación, restauración y gestión sostenible del litoral.

Al mismo tiempo, la PNL insta a los gobiernos central y autonómico a crear un fondo específico para un plan de inversión en la conservación del litoral, dotado con los recursos provenientes de estos ingresos, que permita financiar actuaciones de regeneración de playas, restauración de ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático y educación ambiental.

La iniciativa pide igualmente que se convoque la Comisión Mixta para definir el plan de inversiones para la mejora y el mantenimiento de la costa de Baleares.