El Parlament pide prohibir el alquiler de motos de agua por horas

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP para reclamar a los gobiernos central y autonómico que impulsen medidas encaminadas a impedir el alquiler de motos de agua por horas.

La Proposición No de Ley (PNL) ha sido defendida por la 'popular' Margalida Pocoví y reclama también la prohibición del alquiler de embarcaciones de recreo a personas sin titulación náutica oficial reconocida.

Por otra parte, la Comisión ha rechazado una iniciativa socialista para impulsar la realización de un estudio técnico y ambiental, en colaboración con los centros de investigación, las entidades científicas, las organizaciones sociales y los agentes vinculados al mar, sobre la viabilidad de la instalación de escollos artificiales en la bahía de Palma, especialmente en las zonas de Cala Mayor y Es Carnatge, con el objetivo de recuperar la biodiversidad marina y mejorar la calidad del agua.

La PNL, defendida por la socialista Pilar Carbonero, instaba también a poner en marcha un proyecto piloto de regeneración marina en la bahía de Palma mediante la colocación de escollos artificiales y otras estructuras biocompatibles, con un diseño adaptado a las necesidades ecológicas de la zona y en coordinación con las administraciones competentes en materia marítima y portuaria.