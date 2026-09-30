El Parlament pide reconocer el trabajo social como una profesión sanitaria

Archivo - Imagen del edificio del Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado, parcialmente, una proposición no de ley (PNL) para impulsar el reconocimiento y refuerzo del trabajo social sanitario.

Se trata de una PNL presentada este miércoles por el PSIB para reconocer el trabajo social sanitario y el refuerzo de la atención integral en la salud.

La iniciativa parlamentaria ha logrado el apoyo unánime de todos los grupos en cuatro de sus cinco puntos. De este modo, la Cámara autonómica ha manifestado formalmente su apoyo a que el trabajo social sanitario sea considerado una profesión sanitaria debido a su contribución en la atención integral y la reducción de las desigualdades en este ámbito.

Asimismo, el Parlament insta unánimemente al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad a desarrollar itinerarios de formación especializada y acreditación profesional específicos para este sector en colaboración con universidades y colegios profesionales.

Otra de las resoluciones aprobadas por unanimidad pide al Govern reforzar la presencia de estos profesionales en toda la red pública para garantizar su participación efectiva en los equipos multidisciplinarios.

De igual forma, se solicita al Ejecutivo la elaboración, junto al Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares y entidades científicas, de un plan de desarrollo del trabajo social sanitario enfocado en mejorar la coordinación sociosanitaria y la atención comunitaria.

El segundo punto de la propuesta socialista ha sido rechazado por el voto en contra del Partido Popular (seis votos), frente a los cinco votos a favor de MÉS per Mallorca y el PSIB, y la abstención del Grupo Mixto.

Este apartado pretendía que el Parlament apoyara la voluntad del Gobierno central de avanzar en la reforma de la ley que rige las profesiones sanitarias para adaptarla a las demandas de las organizaciones profesionales y científicas del sector.