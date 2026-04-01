El Parlament pide que se refuerce la plantilla de Correos en Formentera para asegurar una prestación regular

Archivo - Un cartero con una moto eléctrica.
Archivo - Un cartero con una moto eléctrica. - CORREOS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 11:48
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PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa del PP para reclamar un refuerzo de la plantilla de Correos en Formentera para asegurar una prestación regular del servicio.

La Proposición No de Ley (PNL), que ha defendido la 'popular' Sandra Palou, insta igualmente al Ejecutivo central a ampliar el horario de atención al público de la oficina de Correos de Formentera, incorporando atención en horario de tarde.

Al mismo tiempo, reclama medidas específicas para el conjunto de Baleares, atendiendo las particularidades derivadas de la insularidad y, si procede, de la doble insularidad, con el fin de dar respuesta a las necesidades propias de cada isla y garantizar una prestación suficiente, adecuada y no discriminatoria de los servicios públicos estatales, y en particular del servicio postal universal.

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