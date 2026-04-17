El Parlament pide que la residencia de la UIB reserve plazas para estudiantes del conservatorio de otras islas

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PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Més per Menorca para que la nueva residencia de estudiantes de la UIB reserve plazas para los estudiantes de Menorca, Eivissa y Formentera del Conservatorio Superior de Música, así como para los estudiantes de las escuelas superiores de Arte, Diseño y Arte Dramático.

La proposición no de ley (PNL) pide que se estudie la posibilidad de que en los estudios superiores de música se puedan realizar de forma combinada en sesiones presenciales y por videoconferencia sincrónica para los estudiantes de Menorca, Eivissa y Formentera, así como la posibilidad de impulsar extensiones territoriales.

La Comisión también ha aprobado, en este caso a instancias del PP y también por unanimidad, el impulso a las actuaciones necesarias, elaborar un plan y un calendario de implantación territorial de enseñanzas elementales de música integrados, para que cada isla disponga como mínimo de un centro educativo que integre este proyecto.

La Cámara, al mismo tiempo, insta al Govern a facilitar la coordinación con los conservatorios insulares y los recursos humanos y materiales necesarios para hacer viable el proyecto.