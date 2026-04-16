El Parlament se posiciona, con los votos de PP y Vox, en contra de la regularización extraordinaria de migrantes

Archivo - Bandera de Colombia, en el Consulado de Colombia en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament se ha posicionado este jueves, con los votos de PP y Vox, en contra de la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El PP y Vox han hecho valer su mayoría en la comisión para tumbar una iniciativa de Unidas Podemos en favor del proceso que ha arrancado este jueves.

La proposición no de ley buscaba el posicionamiento favorable de la Cámara autonómica en relación a la aportación de los migrantes a la economía del archipiélago, el fin de la vulnerabilidad en virtud del proceso.

La comisión también ha rechazado, por otra parte, una iniciativa de Vox en contra de los acuerdos entre la Unión Europea y Mercosur y que ha cosechado el rechazo de PP y PSIB.