El Parlament rechaza crear un cuerpo de inspectores locales para captar viviendas vacías y dedicarlas al Lloguer Segur

Archivo - Vista aérea del pueblo de Ariany. - MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament no solicitará al Govern la puesta en marcha de un cuerpo de agentes locales que identifiquen las viviendas vacías y averigüen su estado, con la intención de incluirlas en el programa Lloguer Segur.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) presentada por MÉS per Mallorca, defendida por el diputado Ferran Rosa, que ha quedado rechazada por los nueve votos en contra de PP, Vox y el Grupo Mixto, mientras que los cinco diputados de PSIB y MÉS per Mallorca han votado a favor.

La iniciativa también pedía que se impulsara un programa de estímulo de la rehabilitación con ayudas, préstamos subvencionados o deducciones fiscales, condicionados a que esas viviendas se destinaran al alquiler social por un periodo mínimo de cinco años.

Igualmente, se planteaba al Govern que pusiera en marcha un observatorio de la vivienda que, con la garantías necesarias en materia de protección de datos, recogiera y cruzara los datos municipales de consumo de agua, titularidad, padrón y estado de los inmuebles con el fin de identificar el número real de viviendas vacías.

En la misma comisión se ha dado luz verde a las comparecencias del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, José Javier Sanz, para explicar la propuesta de ordenación urbanística del puerto de Palma; y del portavoz de la Alianza por el Agua, Rafael Tur, para concretar los principales ejes de trabajo de la entidad y abordar los posibles puntos de acuerdo de un pacto por el agua.