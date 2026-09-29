El Parlament rechaza una iniciativa de MÉS para rebajar el número de vuelos entre abril y septiembre

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado una iniciativa de MÉS per Mallorca para reducir el número de vuelos y pasajeros en los aeropuertos de Baleares, especialmente entre abril y septiembre, así como para reducir las horas de operativas.

Sí que ha prosperado la reclamación de que se paralicen las obras y proyectos de ampliación.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha criticado que el Estado actúe igual que los fondos buitre accionistas de AENA y mantenga una política "extractivista" sobre los aeropuertos del archipiélago, al tiempo que ha rechazado la política turística del Ejecutivo autonómico. Así, ha rechazado "el cinismo de los dos grandes partidos".

El ecosoberanista, además, ha vinculado el incremento de la conectividad aérea con la expansión de la oferta turística ilegal. Rosa ha considerado los actuales números de vuelos en los aeropuertos del archipiélago.

El PP ha presentado enmiendas a varios puntos y la diputada Salomé Cabrera ha señalado que la presión que soporta el archipiélago y el papel que juegan los aeropuertos es compartida. "Mientras el Govern trabaja en una política de contención y lucha contra la oferta ilegal, AENA plantea crecer dos millones hasta 2031 rozando los 50 millones", ha indicado.

El diputado del PSIB Carles Bona ha subrayado que "no defenderán a AENA" ni tampoco más capacidad aeroportuaria y ha defendido la capacidad de decisión de Baleares sobre las infraestructuras. Bona ha defendido en una enmienda la necesidad de iniciar negociaciones bilaterales para establecer un modelo de cogestión, extremo que ha sido rechazado por MÉS.

El socialista ha criticado que Prohens se muestre "espantada" ante las previsiones de AENA, mientras pide que se rebajen las tasas aeroportuarias y que los consells promocionen nuevas rutas.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado al PP de dejarse llevar al marco de la izquierda. "Van a perder siempre si le compran el marco ideológico a la izquierda", ha alertado en relación a la masificación.

El diputado de Formentera Llorenç Córdoba ha reclamado una respuesta seria a las miles de personas que han salido a la calle en Eivissa contra la ampliación del aeropuerto.