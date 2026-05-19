El Parlament rechaza una iniciativa para regular los albergues turísticos

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PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes una iniciativa del PSIB contra la saturación turística que reclamaba, entre otras cuestiones, la prohibición de más plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, limitar las plazas en albergues y que, en definitiva, pide al Govern medidas de ordenación y más fiscalidad para reducir la presión turística.

Entre otras cuestiones, la moción socialista instaba a los consells insulares a regular los albergues turísticos y al Govern a mantener el actual número máximo de plazas sin que los consells puedan aumentar estos máximos.

Sí que se ha aprobado un nuevo punto propuesto por MÉS per Mallorca para instar al Govern a que presente una fórmula para garantizar que los residentes puedan viajar en el transporte público de Mallorca, especialmente en las líneas que sufren una mayor presión turística, así como en Menorca, Eivissa y Formentera, en colaboración con los respectivos consells.

El diputado del PSIB Llorenç Pou ha calificado como una "evidencia" que el Govern no ha impulsado ninguna medida importante y valiente para frenar la saturación turística.

El socialista ha lamentado la oposición a reducir las cargas de turistas, a los incrementos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), a un nuevo impuesto a los coches de alquiler y a limitar la entrada de vehículos en Mallorca y Menorca.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado el aumento de recursos a la promoción turística mientras se habla de contención. "Todo Dios hace promoción turística", ha afirmado. El ecosoberanista ha criticado igualmente a Aena y el Gobierno central por contribuir a la saturación.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha criticado la criminalización del sector turístico y ha rechazado la moción por intervencionista y alienada con "las destructivas políticas de decrecimiento".

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha admitido que hay problemas de presión turística, pero ha señalado que la moción "se queda corta".

Por parte del PP, la diputada María Salomé Cabrera, ha criticado la falta de credibilidad de la iniciativa. "No se puede venir a exigir a los demás aquello que en ocho años de gobierno ni hicieron ni se plantearon", ha afirmado.