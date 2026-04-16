El Parlament rechaza iniciativas para eliminar el requisito de catalán de la función pública

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado este jueves, con la abstención del PP, cualquier iniciativa o presión para eliminar el requisito de catalán de la función pública.

Ha sido en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, durante el debate de una iniciativa del PSIB sobre el catalán en la función pública.

El segundo punto de la proposición no de ley (PNL), para reclamar al Govern que mantenga y defienda el modelo lingüístico vigente en la función pública, con el rechazo a cualquier iniciativa, propuesta o presión política que pretenda debilitar o eliminar el requisito de conocimiento del catalán, ha prosperado, con el voto en contra de Vox, gracias a la abstención del PP.

El PP ha votado a favor del resto de puntos que reclaman, entre otras cuestiones, la defensa del catalán como lengua de uso normal y preferente en la administración, así como el mantenimiento del requisito.

Por otra parte, la Comisión ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, una iniciativa socialista para instar al Consell de Mallorca a la ejecución inmediata del proyecto de pista reglamentaria multifuncional de deportes de playa a Cala Millor y así garantizar la finalización dentro del plazo establecido para la justificación de los fondos europeos.