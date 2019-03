El Parlament rechaza una moción del PP que pretendía "constatar la ineficiencia" de la política de vivienda del Govern

Publicado 12/03/2019 12:53:28 CET

El Parlament ha rechazado en el pleno de este martes una moción del PP que pretendía constatar "la ineficiencia de la política de vivienda llevada a cabo por el Govern durante esta legislatura".

En concreto, la moción, defendida por la 'popular' Sandra Fernández, que ha rechazado todas las enmiendas presentadas por otros partidos, pretendía que el Parlament instase al Ejecutivo balear a "plantear un cambio en su política para permitir dar una solución eficaz y efectiva a la problemática del acceso a la vivienda en Baleares".

La moción ha sido rechazada con 21 votos a favor, 31 en contra y cinco abstenciones.

El diputado de Podemos Aitor Morrás ha defendido dos enmiendas de en las que se pretendía añadir un nuevo punto para instar al Govern a "dictar urgentemente una norma por la cual se desarrolle la posibilidad de aplicar medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler".

También se perseguía añadir otro punto para instar al Govern a "hacer urgentemente estudios necesarios para establecer lo antes posible el índice de referencia del precio del alquiler de la vivienda" establecido en el Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo sobre materia de vivienda y alquiler.

A continuación, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha defendido una enmienda para sustituir el punto único de la moción y añadir dos puntos en los que se inste al Govern a validar el Real Decreto Ley mencionado y al Gobierno central a hacer las modificaciones legales necesarias para limitar el incremento del alquiler.

"EJE CENTRAL" DE LA ACCIÓN

El diputado socialista Damià Borràs ha presentado varias enmiendas para que el Parlament constate la capacidad del Govern de situar la vivienda como "eje central de la acción de gobierno durante este mandato", así como otra enmienda para incorporar un segundo punto donde se constate la puesta en marcha de 16 promociones de construcción de vivienda pública durante esta legislatura.

Asimismo, ha defendido que se incorpore un tercer punto que constate que el Govern ha firmado un protocolo con Interior, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibza para desbloquear la construcción de 120 viviendas públicas en Ibiza.

También ha defendido un cuarto punto donde se recuerde la puesta en marcha del programa Cohabita, que permitirá la construcción de 117 viviendas por parte de cooperativas; y de un quinto punto donde se hable del protocolo firmado entre Govern, Consell de Mallorca y Cort para construir 244 viviendas públicas en Can Domenge.

Finalmente, ha defendido la incorporación de otros seis puntos que permitan constatar la inversión y el trabajo realizado por el Govern en esta materia, como es la apertura de oficinas para atender las peticiones de la ciudadanía relacionadas con la vivienda o las deducciones fiscales para facilitar el derecho a la vivienda.

"SOLUCIONES URGENTES Y ÁGILES"

Patricia Font, de MÉS per Menorca, ha recordado que hasta el año pasado no existía "ninguna Ley de vivienda", aunque ha lamentado que "hasta que esta no se desarrolle" del todo, son necesarias "soluciones urgentes y ágiles".

El diputado de El PI Josep Melià ha señalado que "para solucionar el tema de la vivienda se tienen que implementar medidas no solo de fomento, de ayudas, de subvenciones, sino otras para que "la vivienda vacía salga al mercado y pueda estar a disposición de los ciudadanos".

Olga Ballester, de Cs, ha apuntado que "las políticas de vivienda en estos cuatro años no han cumplido las expectativas de lo que había prometido este Govern a principio de legislatura" y, además, ha criticado "la falta de transparencia de la Conselleria en este tema".

Xelo Huertas, del Grupo Mixto ha destacado que lo que le interesa es "el presente y las necesidades de la ciudadanía" y no el "y tú más" con referencias al pasado. No obstante, ha acusado al Govern de "incumplir los Acuerdos por el Cambio" porque, aunque han impulsado la Ley de vivienda, "las leyes hasta que no se aplican no sirven para nada".