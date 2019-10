El Parlament rechaza una moción de Vox para derogar las leyes que "permiten la eliminación" del castellano en las aulas

Publicado 08/10/2019 12:38:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado este martes una moción de Vox que pedía derogar "toda la normativa que ha permitido la eliminación" del castellano de las aulas e iniciar la elaboración de una nueva que "permita la libre elección de lengua en todos los niveles educativos" en los centros públicos de enseñanza no universitaria.

La moción, que ha sido presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Jorge Campos, ha sido rechazada con tres votos a favor, 33 en contra y 19 abstenciones.

En su intervención, la diputada del PP, Núria Riera, ha señalado que "no todo pasar por derogar sino por revisar" ya que eso "es más propio de una actitud antisistema" que "no cree en la Constitución".

La portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha criticado también el "cariz electoralista" de la iniciativa y desde Podemos, la diputada Gloria Santiago ha señalado que lo que se propone es "un peligro para el sistema educativo".

Desde MÉS per Mallorca, Joan Collet, ha asegurado que en Vox "son unos pesados" y ha manifestado que la propuesta "no tiene forma de moción". La diputada de El PI, Lina Pons, ha lamentado que con la propuesta se muestra su "desconfianza a los equipos docentes" y la de MÉS per Menorca, Patrícia Font, ha asegurado que la iniciativa pretende "destruir todo lo que se ha hecho".

El diputado del PSIB, Enric Casanova, también ha criticado que la propuesta no tenga formato de moción y que solo busque "la crispación y reventar el sistema educativo". "Su discurso es cansino y redundante", ha afirmado.