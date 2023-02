El Parlament rechaza la moción de Vox sobre política general de juventud del Govern

PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado, en sesión plenaria, la moción de Vox en relación a la política general de juventud del Govern, que entre otras cuestiones ha incidido en la dificultad de acceso a la vivienda del colectivo, el "adoctrinamiento" en las escuelas o el tema de las menores tuteladas.

Así lo ha explicado este miércoles durante su turno de intervención el diputado de Vox Sergio Rodríguez, encargado de defender la propuesta de su grupo, que ha sido rechazada en su totalidad.

En este sentido, ha apuntado al acceso a la vivienda como uno de los "principales problemas" de la juventud, "lo que impide el desarrollo de un proyecto vital", y ha propuesto aumentar a 300.000 euros en zonas especialmente tensionadas el máximo para la adquisición de una vivienda a personas jóvenes, "porque es muy difícil encontrar casas por debajo de este precio".

En referencia al alquiler, Vox ha puesto sobre la mesa la posibilidad de extender los avales a los propietarios particulares para que se acojan a un sistema de alquileres a precio tasado y, así, "garantizar el cobro en caso de impago".

Por otro lado, Rodríguez ha insistido en la importancia de tratar el tema de las menores tuteladas, "un problema que también afecta a la juventud y que el Parlament debería acoger", y ha pedido "cesar el adoctrinamiento en las escuelas", porque "los hijos no son del Estado".

Sobre esto último, ha contemplado también que todos los colegios sostenidos con fondos públicos deben tener "especial respeto" a los símbolos nacionales, "entre ellos la bandera de España o la de Baleares".

Además, el diputado de Vox ha considerado que se está abriendo camino a un "suicidio demográfico" y, en este sentido, ha pedido "apoyar a los jóvenes que deseen fundar una familia".

Por último, respecto al Consejo de la Juventud, Rodríguez ha solicitado que no sea el único interlocutor válido del colectivo en las instituciones. "No podemos privar de derechos a aquellos grupos de jóvenes que no quieren estar representados en este Consejo", ha finalizado.