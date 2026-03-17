El Parlament rechaza la ofensiva militar en Irán y se suma al 'No a la guerra'

Una persona muestra un cartel de 'No a la guerra' durante una manifestación pacifista, a 14 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) con la que ha rechazado ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán y se ha sumado al 'No a la guerra'.

La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario socialista, se ha debatido en el pleno de este martes y ha sido aprobada parcialmente con los votos de la izquierda y del PP. Solo Vox se ha opuesto de forma frontal a todos los puntos.

Así, la Cámara autonómica ha reafirmado su compromiso con el respeto al derecho internacional, la carta de las Naciones Unidas y los mecanismos internacionales de control y justicia como "pilares esenciales" para garantizar la paz y la seguridad globales.

También ha condenado "con la máxima firmeza" los ataques contra la población civil como los perpetrados contra una escuela de Minab, en la que murieron al menos 165 alumnos y profesionales, o contra un hospital.

Además, ha expresado su apoyo a la soberanía del Estado español en su toma de decisiones en materia de política exterior y defensa y rechazado "cualquier amenaza de represalias comerciales o medidas de presión" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; ha instado al Gobierno a promover iniciativas orientadas a conseguir una desescalada por la vía diplomática; y ha manifestado su preocupación por los efectos económicos derivados de la guerra.

No han salido adelante los puntos que buscaban expresar el rechazo de la Cámara autonómica a cualquier acción militar unilateral que no respete el derecho internacional --con la abstención del PP--; respaldar la decisión del Gobierno de no autorizar el uso de bases militares situadas en territorio nacional para actuaciones relacionadas con la escalada bélica; o instar al Govern a adoptar medidas preventivas para proteger a los ciudadanos ante posibles incrementos del coste de la vida derivados de la guerra.

CONDENA DE LA IZQUIERDA

El portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, ha defendido la iniciativa mientras toda su bancada exhibía carteles con el lema 'No a la guerra' en sus respectivos escaños.

"Decimos de forma rotunda y clara no a la guerra, no a los asesinatos, no a la unilateralidad, y condenamos todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo. No hay estado de derecho que soporte lo que estamos viendo", ha arrancado.

El socialista ha reivindicado que la solución de conflictos debe ajustarse a lo establecido en las normas internacionales y ha considerado "curioso" que quienes piden agravar el código penal para los ciudadanos de a pié a nivel internacional defiendan "la ley del más fuerte" y que el presidente estadounidense, Donald Trump, "asesine a quién quiera y cómo quiera".

"Y todo porque tienen a su líder, Santiago Abascal, arrodillado ante Trump", ha criticado. También ha cargado contra el PP por llegar "tarde, mal y a rastras" a la oposición al conflicto. "Esta semana sus líderes europeos están diciendo lo mismo que Sánchez, que esta no es nuestra guerra y que Europa no colaborará", ha dicho Negueruela, quien ha aventurado que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, acabará rectificando.

También ha criticado la postura de Vox el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien --con ironía-- ha mostrado su pesar por el hecho de que "los españoles no tengan una extrema derecha decente".

"En vez de defender a su país prefieren seguir a Trump. Nos intentan hacer creer que a Trump le mueven sentimientos humanitarios y de defensa de los derechos humanos, y el PP les sigue", ha expuesto.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha reivindicado la necesidad de respetar los derechos humanos y el derecho internacional pero ha considerado que será "difícil" habida cuenta de la postura mantenida por el Govern, el PP y Vox ante otros conflictos como el de Gaza. También ha apoyado la salida de España de la OTAN y se ha opuesto al incremento del gasto militar.

LA DERECHA, CONTRA SÁNCHEZ

La diputada del PP Cristina Gil ha iniciado su intervención parafraseando al cineasta Woody Allen. "Cuando le preguntaron que pensaba de la muerte, dijo: que estoy en contra. ¿Y quien puede estar a favor de la guerra? Nosotros queremos que acabe, que llegue la paz y que caiga el régimen teocrático iraní", ha apuntado.

Después ha comenzado a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no le importa ni el pueblo de Irán ni "sus valientes mujeres". "Alguien que ataca sistemáticamente la separación de poderes, que coloniza las instituciones y que convierte la Constitución en papel mojado... Si no le importa el derecho interno, imagínense el derecho internacional", ha dicho.

A su parecer, lo que le interesa a Sánchez es "salir de su acorralamiento por la corrupción". "Pero con las pancartas no se pagan facturas y con eslóganes no se llenan los depósitos", ha contrapuesto. También ha desgranado algunas partidas gastadas por el Gobierno en defensa para sostener que las pancartas de los socialistas "mienten".

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, se ha subido al estrado con tres vasos de cartón y ha escenificado el "trile" al que supuestamente estaría jugado el presidente del Gobierno para desviar la atención.

"¿Dónde está la bolita? Mientras estamos instando no hablamos de Begoña Gómez, el tráfico de influencias, el rescate de Air Europa o de Plus Ultra, de David Sánchez, de Koldo y Ábalos, del caso Mediador, de las prostitutas y las drogas, del fiscal general del Estado, de la amnistía, del accidente de Adamuz, del caso Cerdán, de Forestalia y Ribera, del DAO, de Paco Salazar...", ha enumerado.

"Y mientras nos dedicamos al no a la guerra para no hablar de lo que son ustedes, de su Gobierno y de su corrupción. No vamos a caer en esta historia, primero porque este no es el foro ni el lugar para instar a todas partes", ha añadido.