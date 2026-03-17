Baleares advierte que la "volatilidad" de la guerra dificulta el despliegue de medidas: "No es como los aranceles"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha advertido que la "volatilidad e incertidumbre" de la guerra en Irán dificulta el despliegue de medidas económicas para hacerle frente.

"No es como con los aranceles, que se podían calcular los efectos", ha argumentado en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntado al respecto por el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez.

El también vicepresidente primero del Govern ha dicho que las implicaciones económicas que el conflicto bélico pueda tener sobre el archipiélago "preocupa muchísimo" y ha asegurado que las familias y las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, ya han comenzado a padecerlas.

"Estamos monitorizando los escenarios desde el primer día, porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo del conflicto. Para que los ciudadanos lo entiendan, no es como con los aranceles, que se podían calcular los efectos, sino que nos encontramos en una situación de volatilidad e incertidumbre", ha explicado.

Costa ha recordado que el lunes ya se reunió con los agentes sociales y económicos y con el sector del transporte para "analizar la situación y los posibles escenarios y las medidas a tomar".

Esta misma semana, ha adelantado, hará lo propio con el sector agroalimentario, las navieras, los distribuidores, los constructores y la industria.

"Queremos escuchar a todos los sectores implicados para calibrar el impacto y las medidas a tomar, que deberán complementar a las medidas del Gobierno y de la Unión Europea", ha zanjado.

El diputado de Vox, por su parte, ha sostenido que no corresponde a los parlamentos regionales debatir sobre el fondo de los "grandes temas de política internacional", pero sí sobre los las consecuencias que estos pueden tener a pequeña escala.

"La economía balear es una de las más sensibles a los posibles incrementos de los precios de los combustibles, porque dependemos total y absolutamente del transporte de materias primas, de construcción y de consumo de primera necesidad", ha subrayado.