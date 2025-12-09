El Parlament rechaza pedir al Govern ayudas directas para subvencionar las excursiones de los centros educativos

Archivo - Escolares durante una excursión a la Serra de Tramuntana, en Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado pedir al Govern que establezca una línea de ayudas directas, específicas y suficientes para subvencionar las excursiones de los centros educativos públicos de Baleares.

También ha tumbado la posibilidad de que firme los convenios necesarios con las empresas de transporte de personas por carretera para que estas presten servicios de excursiones de los colegios de modo que no puedan negarse y dejar a los alumnos sin la posibilidad de participar en este tipo de actividades.

Son los dos puntos de una proposición no de ley (PNL) impulsada por el diputado por Unidas Podemos, José María García, y que ha sido sometida a desempate en el pleno de este martes de la Cámara autonómica.

Cuando la iniciativa fue votada en la Comisión de Educación y Universidades hace tres semanas recibió seis votos en contra del PP y otros tantos a favor de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y el PSIB. La votación de este martes se ha resuelto con 25 votos a favor de la izquierda y 31 en contra del PP y Vox.