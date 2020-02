El Parlament rechaza la proposición no de ley relativa a ayudas a zonas turísticas para paliar los efectos de 'Gloria'

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, en la Comisión de Turismo y Trabajo, ha rechazado este jueves la proposición no de ley relativa a ayudas a zonas turísticas para paliar los efectos de 'Gloria', con los votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos --que han presentado enmiendas que no han sido aceptadas-- y Grupo Mixto-MÉS per Menorca.

La proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pretendía instar al Govern y al Estado que aportaran el apoyo y las ayudas para hacer frente a los daños producidos en las Islas por la borrasca 'Gloria', en concreto, la regeneración de playas y también la recuperación de zonas turísticas afectadas.

Igualmente, la PNL pretendía agilizar y simplificar trámites, procedimientos administrativos y obtención de permisos para obras de mejora y reparación.

La diputada del PP Salomé Cabrera ha lamentado en su intervención que finalmente vayan a llegar a Baleares ayudas por valor de cuatro millones de euros, lo que supone, ha afirmado, "menos de la mitad de la estimación de daños" y que no se incluyan ayudas para regeneración de playas y reconstrucción de zonas de costa, "a pesar del inminente inicio de una temporada turística que ya de por sí se presenta complicada".

APROBADA LA PNL RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En cambio, si que se ha aprobado la Proposición no de Ley relativa a inclusión de la seguridad y la salud en el trabajo como una materia obligatoria en el seno de la negociación colectiva.

Dos de los puntos de la PNL han sido aprobados por unanimidad. En concreto, estos han sido instar a impulsar la inclusión de cláusulas sobre prevención de riesgos concretas y adaptadas a la realidad territorial, sectorial, de la empresa o centro de trabajo, en los convenios colectivos y la formación sobre prevención de riesgos de los empresarios, así como de los representantes legales de los trabajadores.

En cambio, el punto relativo a instar a incluir la salud y la seguridad como materia obligatoria en el seno de la negociación colectiva, modificando el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, se ha aprobado con ocho votos a favor y la abstención de PP y Cs.

Respecto a esta cuestión, el diputado socialista Ares Fernández, impulsor de la propuesta, ha afirmado que se trata de una cuestión "muy sensible y de primer orden" y la PNL se sustenta porque "uno de los principales deberes y objetivos que tendría que tener cualquier gobierno es la protección y la aplicación efectiva del derecho a unas condiciones de trabajo digno".

En este sentido, Fernández ha recordado que una de las vías que mejor puede garantizar esta protección "es el diálogo social fruto de la negociación colectiva y, por lo tanto, de los convenios colectivos".