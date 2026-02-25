El Parlament rechaza que sea el Ibavi el que gestione el programa 'Alquiler Seguro'

Archivo - Una persona pasa a un edificio donde hay un cartel de ‘Se alquila’ - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua ha rechazado una propuesta que pedía transferir al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) la gestión del programa 'Alquiler Seguro'.

En concreto, Unidas Podemos reclamaba en una proposición de ley (PNL) que el Govern retirara la gestión de los alquileres de este programa a las inmobiliarias, según ha informado la Cámara balear.

La PNL --rechazada con siete votos en contra del PP y Xisco Cardona y seis a favor del resto de grupos-- solicitaba al Govern que dotara al Ibavi de medios personales y técnicos para ejercer de intermediario entre los propietarios y las personas en espera de alquiler.

Igualmente, solicitaba al Govern que aplicara los mismos criterios por asignación de viviendas en alquiler del programa 'Alquiler Seguro' que para la adjudicación de las viviendas en régimen de protección oficial.