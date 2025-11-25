El Parlament reclama avanzar en el plan de prevención del suicidio y difundir el teléfono de atención 024

Archivo - Una persona muestra una pancarta que reza 'Hablar de suicidio es prevenirlo' durante una manifestación para exigir un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, a 10 de septiembre, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Govern que avance en el despliegue del plan autonómico de prevención del suicidio y la difusión del teléfono de atención 024.

Son dos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida en el pleno de este martes por la diputada socialista Teresa Suárez y que, tras introducir algunas de las modificaciones solicitadas por el PP y Vox, ha sido aprobada en su totalidad.

La iniciativa también insta a establecer un sistema autonómico de vigilancia y registro de la conducta suicida coordinado con el Observatorio Estatal y a continuar desarrollando protocolos y herramientas de coordinación entre los diferentes sectores que intervienen en los casos de conducta suicida.

Suárez ha recordado que el suicidio es la segunda causa de muerte externa en España, la primera entre los jóvenes, y que el año pasado más de 3.800 personas pusieron fin a su vida, una media de diez al día.

"Detrás de cada vida hay un nombre, una historia, una familia completa consternada por un inmenso", ha dicho. Las medidas planteadas en la PNL, ha defendido, pueden ser útiles para abordar una problemática "tan y tan compleja" y están alineadas con el plan de acción de prevención del suicidio estatal.

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha coincidido en señalar el suicidio como "un drama terrible, humano y que acompaña a las familias ya no solo por la pérdida sino por el sentimiento de culpabilidad" y que es "especialmente terrible entre los jóvenes".

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrio, por su parte, ha dado su apoyo a la iniciativa al considerar que van alineadas con algunas de las reclamaciones de la OMS como la reducción de la tasa de suicidio en un tercio en los próximos años.

La ecosoberanista ha aprovechado para recriminar el Govern que lo único que se conoce del plan autonómico contra el suicidio "es una rueda y una nota de prensa". "¿Cómo piensan ejecutar un plan que no conoce nadie?", se ha preguntado.

La 'popular' Isabel Maria Borràs ha sido la única voz crítica con la iniciativa de los socialistas, a quienes ha acusado de introducir cuestiones "falsas" con la intención de dar "un titular" y que son "ofensivas" para los profesionales que se enfrentan a esta problemática.

Borràs ha defendido que el plan autonómico ya está desplegado, es "permanente" y está "plenamente vigente" y que al 024 "no se ha parado de darle difusión" desde el inicio de la legislatura.

Suárez, en su turno de réplica, ha adelantado que aceptaría cinco de las ocho enmiendas del PP porque su intención es "hacer cosas para avanzar" y no provocar una confrontación política.

También ha agradecido el tono proactivo del diputado de Vox y le ha instado a "hacer un trabajo conjunto para poner las pilas al Govern".

"No es de derechas ni de izquierdas sino una cuestión de salud pública y de profundo sufrimiento de las personas", ha zanjado.