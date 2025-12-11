El Parlament reclama facilidades para el cobro de prestaciones cuando se aceptan trabajos de corta duración

Archivo - Oficina SOIB - CAIB - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha aprobado este jueves una iniciativa para reclamar al Gobierno central que se faciliten los mecanismos de cobro de prestaciones por desempleo cuando se firman contratos de corta duración.

La Proposición No de Ley (PNL), defendida por el 'popular' Jacobo Varela, ha salido adelante, aunque con los votos en contra del Grupo Socialista.

La iniciativa insta Ministerio de Trabajo y Economía Social a establecer un sistema que permita a las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo interrumpir de manera inmediata el cobro cuando acepten un trabajo de corta duración --hasta un máximo de cuatro días consecutivos-- y, al mismo tiempo, garantizar que, una vez finalizado este contrato, la persona desempleada pueda retomar automáticamente el cobro de la prestación, sin necesidad de trámites burocráticos complejos y sin pérdida de derechos acumulados.

Por otra parte, la Comisión ha rechazado la mayoría de puntos de una iniciativa defendida por el socialista Llorenç Pou, relacionada con la encuesta turística encargada por el Govern, en la que se reclamaban, en esta línea, medidas correctoras frente a la llegada de turistas, decrecimiento de plazas, fijar límites a la llegada de visitantes, reducir el número de coches de alquiler, así como limitar las políticas de promoción.

Sólo ha prosperado el punto referido a la necesidad de aplicar modificaciones en el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).