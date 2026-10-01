El Parlament reclama al Gobierno que ceda al Consell de Mallorca la titularidad de las murallas del Castell d'Alaró

Archivo - Castillo de Alaró. - Consell de Mallorca - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Gobierno de España a agilizar los trámites necesarios para formalizar la cesión de las murallas del Castell d'Alaró al Consell de Mallorca, o a la administración que corresponda, para facilitar su restauración y conservación.

Según ha informado la Cámara balear, la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha aprobado por asentimiento una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por la diputada Maria de Lluc Fornas.

La iniciativa reclama al Gobierno que cumpla sus obligaciones legales de conservación, mantenimiento y protección de las murallas del Castell d'Alaró, de titularidad estatal, y que adopte las actuaciones necesarias "con la máxima celeridad".

También manifiesta su apoyo a las actuaciones impulsadas por el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento encaminadas a recuperar, conservar y poner en valor el conjunto monumental como elemento esencial del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Mallorca.

Del mismo modo, el Parlament pide al Ejecutivo central que establezca un mecanismo estable de coordinación con las instituciones de Baleares para "garantizar la conservación definitiva" del Castell d'Alaró.

Finalmente, reconoce y valora la labor desarrollada por las entidades y asociaciones, especialmente Alrum y voluntarios del Castell, y la sociedad civil del municipio, que a lo largo de los años han trabajado en favor de la conservación, la protección, la divulgación y la puesta en valor el monumento.

PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA

La Comisión ha dado el visto bueno a otra PNL, en este caso del PSIB y defendida por el diputado Omar Lamin, que expresa su reconocimiento institucional a la tarea social, deportiva, terapéutica y comunitaria que desarrolla el Club de Tiro con Arco Proyecto Arkys y el Proyecto FrancinArc.

Con los votos favorables de todos los grupos presentes en la Comisión parlamentaria, el Parlament ha destacado la contribución de este club en la rehabilitación, el bienestar emocional, la inclusión social y la promoción de la salud de las personas afectadas por cáncer de mama, así como su carácter pionero y de referencia en las Islas y el conjunto de Estado.

Asimismo, la Cámara ha instado al Govern a promover, en colaboración con las federaciones deportivas y las administraciones competentes, el desarrollo y la visibilización de programas deportivos en este sentido.

Por otro lado, dos puntos de la iniciativa deberán decidirse en un pleno tras el empate producido, con seis votos a favor de Vox, MÉS y PSIB y otros seis en contra del PP.

En concreto, piden al Gobierno y a la Real Federación Española de Tiro con Arco (Rfeta) que incluya la división de arco y salud en las modalidades de tiro con arco 3D en bosque y tiro con arco en campo como herramienta reconocida de salud integral. También solicitan al Govern que eleve el Trofeo 'Arc i Salut' a la categoría oficial del campeonato de Baleares.