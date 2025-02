El Parlament reclama al Gobierno la retribución del permiso parental hasta los ocho años

La Cámara pide al Govern agilizar las valoraciones de dependencia y discapacidad

PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL), defendida por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, que reclama al Gobierno de España la retribución del permiso parental hasta los ocho años.

Este punto de PNL, aprobado por unanimidad, insta al Ejecutivo central a no posponen en el presupuesto de 2025 la remuneración del permiso parental y a ejecutar las modificaciones del presupuesto de 2024 necesarias y los despliegues reglamentarios correspondientes "cuanto antes mejor".

El segundo punto de la iniciativa, que pide estudiar y establecer mecanismos de retroactividad desde el 2 de agosto de 2024 en el caso de que la remuneración no se pueda aplicar hasta la aprobación de los presupuestos, deberá votarse en una sesión plenaria debido a un empate en la Comisión (con siete votos a favor de Agustín Buades, Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB, y siete votos en contra de Vox y PP).

La diputada ecosoberanista ha señalado que el pasado agosto su formación ya denunció que el Gobierno había incumplido la directiva europea de conciliación que obligaba a retribuir, como mínimo, cuatro de las ocho semanas del permiso y había pospuesto esta retribución a 2025. No obstante, ha criticado que todavía no se ha producido.

"Las políticas de conciliación son y tienen que ser una prioridad de todas las administraciones públicas, también para el Gobierno del Estado", ha defendido Carrió. A su parecer, la conciliación es "una autentica necesidad" para poder "articular una vida digna".

En esta línea, ha criticado que desde 2019 el Estado sabía que tenía que cumplir con el mandato de la directiva europea de conciliación y no lo ha hecho. Para Carrió, "no es tolerable ni se puede consentir que el Estado español continúe posponiendo la obligación de remunerar, como mínimo, cuatro de las ocho semanas del permiso".

AGILIZAR VALORACIONES DE DEPENDENCIA

La Comisión de Asuntos Sociales ha dado luz verde este jueves a otra PNL, que insta al Govern a agilizar las valoraciones de dependencia y discapacidad, garantizando una atención presencial y de proximidad, con el objetivo de facilitar el acceso de estas personas a los servicios y recursos asistenciales disponibles.

La iniciativa, defendida por la diputada 'popular' Marga Durán, reclama también al Ejecutivo agilizar la construcción de residencias y centros de día públicos para aumentar el número de plazas de dependencia para hacer frente a la gran demanda de plazas.

Ambos puntos han sido aprobados por unanimidad, junto con la solicitud de aumentar el presupuesto de atención a la dependencia y al consorcio sociosanitario y de tramitar una convocatoria para la conversión de plazas públicas en plazas para dependientes.

Por otro lado, con ocho votos a favor (Agustín Buades, Vox y PP), uno en contra (MÉS per Mallorca) y cinco abstenciones (Més per Menorca y PSIB) la Cámara ha aprobado instar al Ejecutivo a que dentro de la planificación de plazas de nueva construcción se tenga en cuetna dedicar un porcentaje de estas plazas para personas dependientes.

Finalmente, ha salido adelante solicitar al Govern continuar con nuevas convocatorias para la reconversión de plazas de personas autónomas en plazas para personas dependientes, como colaboración publico-privada, como una medida para reducir las listas de espera. Este punto ha sido aprobado con 13 votos a favor y una abstención de Més per Menorca.

También en la reunión de la comisión se ha elegido a la diputada María José Verdú como secretaria de la Comisión, a propuesta de Vox y por 12 votos a favor y dos en blanco.