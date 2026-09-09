El Parlament reclama medidas para que la vivienda se destine a la población residente y prohibir nuevos pisos turísticos

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido que las políticas de vivienda vayan orientadas a la población residente, con medidas para que los inmuebles se destinen a estas personas, con criterios como unos años mínimos de residencia en Baleares para comprar, la limitación de plazas turísticas y la prohibición de nuevos pisos turísticos.

Estas son algunas de las medidas que plantea la moción de MÉS per Mallorca sobre política turística, que ha quedado aprobada parcialmente tras la defensa realizada por del portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia.

Igualmente, en la iniciativa se plantea que el Parlament defiende el derecho a "vivir en el propio territorio", reconoce la legitimidad de la movilización ciudadana contra la masificación turística y "rechaza su criminalización".

Además, se ha desechado el término "turismofobia" para "deslegitimar" las demandas democráticas fomentadas en "derechos sociales, ambientales y territoriales".

Por otra parte, el Parlament ha pedido al Gobierno de España que no lleve a cabo actuaciones de promoción turística relacionada con Baleares.

De igual modo, ha mostrado su rechazo a los proyectos de ampliación reestructuración de los aeropuertos baleares, ya que, en un contexto de "emergencia climática", la aviación es "uno de los sectores con mayor impacto en las emisiones de CO2".

Estas ampliaciones, han recriminado que van encaminadas a incrementar el número de vuelos, maximizar los beneficios de Aena, mientras "aumentan los problemas estructurales" y califican el servicio a los residentes como "deficiente".

En esta misma línea, se ha pedido al Govern que no participe en negociaciones, actos de promoción, ni financie la creación de nuevas rutas aéreas con finalidades turísticas que "no estén centradas en las necesidades de los residentes".

La moción también contiene otro punto para pedir al Govern que promueva un modelo laboral turístico "digno", con perspectiva de género que mejore las condiciones salariales y laborales del sector. También se reclama que se garantice la conciliación familiar, se refuerce la lucha contra "cualquier forma de explotación laboral", se eliminen "prácticas abusivas" en los contratos fijos-discontinuos, haya derecho a la desconexión y se valore el trabajo de cuidados asociados al turismo.

Al mismo tiempo, se pide al Govern que se mantenga e incremente de manera "estructural" los recursos destinados a la lucha contra la oferta ilegal y el intrusismo que desarrollan los Consells insulares y ayuntamientos.

En cuanto al impuesto de turismo sostenible (ITS), el Parlament exige al Govern a destinar, como mínimo, el 25% a la diversificación económica, la protección del territorio, la preservación ambiental y la transición energética.

Sobre este mismo impuesto, se insta al Ejecutivo autonómico a invertirlo en infraestructuras vinculadas con el ciclo del agua para compensar y aminorar el consumo de agua asociado a la actividad turística.

También se piden establecer medidas para la racionalización y la eficiencia en el uso del agua, con proyectos de circularidad, eficiencia energética y de recursos hídricos en la planta hotelera, acordado en el marco del Pacto por la Sostenibilidad.

En la moción se pide que se los índices de presión humana en las pasadas temporadas turísticas en Baleares, sirvan para evidenciar el límite asumible para la sostenibilidad del archipiélago. Esto tendría que generar un cambio para avanzar hacia un turismo más sostenible y por la diversificación económica, con un impulso de la industrialización, la innovación, la tecnología, la ciencia y la investigación.

En el plano marítimo, el Parlament pide al Gobierno central que habilite a las comunidades autónomas para que puedan regular el alquiler de barcos y motos de agua sin titulación y con finalidades recreativa. Por otro lado, se solicita a los grupos parlamentarios a regular la velocidad en el mar para "reducir la masificación, garantizar la seguridad y proteger los ecosistemas".

Otro de los puntos que ha obtenido luz verde es el que hace referencia a la consolidación de espacios de cooperación "estable" con otros territorios europeos y mediterráneos para defender ante la UE medidas específicas que tengan en cuenta la "vulnerabilidad" de los territorios insulares con una "elevada presión turística".

El objetivo de esta propuesta sería reducir y compensar las "externalidades negativas" y promover una diversificación de sus economías.

La moción también incluía otros puntos que pedían reducir la oferta turística de manera progresiva, eliminar bonificaciones a las sanciones por el alquiler turístico ilegal, incrementar el ITS y el canon del agua a grandes consumidores, aplicar un impuesto a los 'rent a car', destinar el ITS a vivienda o permitir un recargo local en el ITS. Todos estos puntos han quedado rechazados por la mayoría de PP, Vox y los diputados no adscritos.