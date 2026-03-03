El Parlament reclama un programa específico para atender a los pacientes con trastorno límite de la personalidad

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado la creación de un programa específico para atender a las personas que padecen un trastorno límite de la personalidad (TLP) dentro de la red de salud mental pública.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha defendido en el pleno de este martes y que ha sido aprobada parcialmente con el apoyo de todos los grupos.

La iniciativa también reclama incrementar la plantilla de profesionales de salud mental para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes con TLP y reducir las listas de espera o crear unidades intensivos en régimen ambulatorio u hospitalario que permita atender los casos moderados o graves que necesiten de apoyo estructurado.