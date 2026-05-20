El Parlament redactará una ley conjunta para mejorar el descuento de residente del transporte aéreo y marítimo

Archivo - Un pasajero señala la pantalla del aeropuerto de Palma de Mallorca, Islas Baleares, (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament creará una comisión de estudio que trabajará en la redacción de una proposición de ley conjunta para modificar el régimen especial de Baleares (REB) y mejore el sistema de bonificaciones a los residentes del transporte aéreo y marítimo.

La medida, impulsada por Més per Menorca, ha sido aprobada este miércoles por la Junta de Portavoces con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP.

Según ha explicado en una rueda de prensa el portavoz de los menorquinistas, Josep Castells, la idea es que la comisión "trabaje a contrarreloj" para sacar adelante esta proposición de ley.

Hasta los meses de invierno se citarán a diversos expertos para que los grupos parlamentarios reciban asesoramiento para intentar que el texto esté listo para su aprobación en el pleno y posterior elevación al Congreso de los Diputados.

Més per Menorca, en el escrito que la semana pasada registró en la Cámara para plantear la creación de esta comisión de estudio, justificó la necesidad de impulsar esta iniciativa legislativa argumentando que el actual sistema de bonificaciones, del 75% en el transporte aéreo y marítimo --del 50% en los trayectos interislas por mar-- no ha supuesto una disminución real de las tarifas.

Al contrario, defendió Castells, lo que ha conseguido es provocar un incremento "desmesurado" de los precios hasta el punto de que, una vez aplicado el descuento, no varían de las habituales.

Los menorquinistas consideraron que es un tema "de especial importancia" para todos los habitantes de Baleares y que, por lo tanto, es necesario "un gran acuerdo político" entre todos los grupos parlamentarios para conseguir un sistema de bonificaciones que garantice "una reducción real de los precios".

Para ello plantea la creación de una comisión de estudio que se encargue de redactar una proposición de ley para modificar el REB. Este órgano estaría conformado por un diputado de cada grupo y por él deberían pasar expertos en la materia y responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La idea sería que todos los trabajos se llevaran a cabo durante el segundo periodo de sesiones de este 2026, es decir, entre septiembre y diciembre, y culminarían con la presentación del texto que podría ser tramitado durante los primeros meses del año que viene.