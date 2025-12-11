El Parlament solicita al Govern publicar periódicamente los datos de reconocimiento del grado de discapacidad

Archivo - Imagen de archivo de una persona empujando a otra en silla de ruedas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reclamará al Govern que dé a conocer de manera periódica los datos relativos a las solicitudes presentadas, valoraciones realizadas y listas de espera existentes para reconocer el grado de discapacidad.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por el diputado del PSIB Omar Lamin, en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament y que ha quedado aprobada parcialmente.

Con esta iniciativa se trata de garantizar la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer el estado y la evolución de estos servicios.

Por otro lado, el Parlament insta al Govern a impulsar el mantenimiento y el refuerzo de los servicios de valoración de discapacidad del conjunto de Baleares, al garantizar la dotación y cobertura "adecuadas" de los equipos profesionales de estos servicios.

También se pretende apostar de forma decidida por la "descentralización" de los servicios públicos, para hacer "efectiva" una atención de "proximidad, accesible y de calidad para todas las personas que necesitan estos servicios".

Además, se ha pedido al Govern que reduzca de forma "urgente" el tiempo de espera para las valoraciones y la obtención de los certificados de discapacidad. Todos estos puntos han quedado aprobados por unanimidad.

Sin embargo, ha habido otros tres que han quedado rechazados por la mayoría de los ocho votos en contra de PP, Vox y el diputado no adscrito Agustín Buades, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor.

Entre ellos se planteaba que el Parlament constatara que el tiempo de espera para obtener el certificado de discapacidad se ha duplicado en la presente legislatura o que el Parlament solicitara al Govern la elaboración y presentación, en el plazo máximo de tres meses, de un plan de choque "real y efectivo" para la reducción de las listas de espera en los procedimientos de valoración de la discapacidad.

Aquí se planteaban medidas como la ampliación y el refuerzo de los equipos profesionales, la mejora de los procesos administrativos y la dotación suficiente de recursos para garantizar una atención "ágil, eficaz y de calidad".

Además, también se ha denegado el punto que instaba al Govern a apostar por el convenio de colaboración con IbSalut, implementado durante la pasada legislatura, y a incrementar los recursos económicos y humanos destinados a este convenio con el objetivo de "mejorar la valoración de la discapacidad".

La misma comisión ha tratado otra PNL, defendida en este caso por la diputada del PP Isabel Curtó, sobre la búsqueda de un nuevo espacio para el punto de encuentro familiar de Palma, que ha quedado aprobada por unanimidad.

En ese sentido, el Parlament ha pedido a la Consellería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que lleve a cabo un estudio técnico para evaluar la viabilidad del traslado del actual punto de encuentro familiar de Palma a un espacio "más amplio y adecuado" para el desarrollo de sus funciones.

De este modo, se ha incidido en que se tienen que identificar posibles nuevas ubicaciones para el punto de encuentro de Palma, que reúnan las condiciones necesarias para "garantizar la seguridad, la accesibilidad y el bienestar de los menores y de las familias usuarias".

El Parlament solicita a la Conselleria que dote de recursos económicos y logísticos "suficientes" para llevar a cabo el traslado y la adecuación del nuevo espacio del punto de encuentro familiar de Palma.