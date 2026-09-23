El Parlament solicita que se pague el plus de difícil cobertura a los técnicos de emergencias sanitarias en Pitiusas

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PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido al Govern que abone, de manera "inmediata" y con carácter retroactivo, el complemento salarial como puesto de difícil cobertura, a los técnicos de emergencia sanitaria de Eivissa y Formentera.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado de Unidas Podemos, José María García, que este miércoles ha sido aprobada, parcialmente, en la Comisión de Salud del Parlament.

La iniciativa también solicitaba que el Govern reconociera la actividad de todos los profesionales que prestan servicios en la empresa Gsaib. Estos dos puntos han quedado aprobados por unanimidad.

Sin embargo, la PNL contenía otra serie de puntos que han quedado en empate en la votación --PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor y PP en contra--, por lo que se tendrán que debatir en el Pleno del Parlament.

Estos consistían en el reconocimiento como personal sanitario a todas las personas que prestan servicio con la categoría profesional de técnico de transporte sanitario en la empresa Gsaib, ya sea a transporte sanitario urgente o no urgente.

También se solicitaba al Govern que se reconociera como puestos de trabajo de difícil cobertura, los técnicos de transporte sanitaro urgente y no urgente en las islas de Menorca, Eivissa y Formentera.

Igualmente, se ha reclamado que, una vez reconocida la condición de personal sanitario a todas los técnicos en transporte sanitario, se convoque la Mesa Sectorial de Sanidad para que, cuando se declaren como de difícil cobertura, se les pague el correspondiente complemento salarial.

GARANTIZAR EL ACCESO CONTRA LA EPIDERMÓLISIS BULLOSA

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en este caso defendida por la diputada del PSIB Patricia Gómez, para la mejora de los pacientes con epidermólisis bullosa. En este caso ha quedado aprobada por unanimidad.

Así, el Parlament insta el Govern a garantizar y agilizar el acceso "rápido y equitativo" al tratamiento beremagene geperpavec, a través del mecanismo de acceso como medicamentos en situaciones especiales, de forma que pueda ser administrado a todas las personas afectadas por la epidermólisis bullosa distrófica en Baleares.

Igualmente, se planteaba al Govern que solicite, a través de las administraciones competentes, al Ministerio de Sanidad que trabaje en la incorporación de esta terapia a la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud cuanto antes mejor, para evitar retrasos en los tratamientos que pueden ser "devastadores para los pacientes y sus familias".

Por otra parte, se pedía que se ofrezca la formación necesaria a los profesionales que tienen que utilizar y administrar el tratamiento de beremagene geperpavec.

La PNL reclamaba al Govern que aumente la financiación del Instituto de Investigación Sanitaria Baleares (IdISBa) para la investigación de enfermedades raras y que se refuerce la Unidad Balear de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (Ubicec) como estructura de apoyo fundamental para la investigación clínica, y en particular para la investigación clínica académica sin finalidad comercial en Baleares.

Por otro lado, el Parlament insta al Gobierno de España que reduzca la desigualdad territorial en cuanto al acceso a los medicamentos considerados terapias génicas.

Además, se ha solicitado al Ejecutivo central que establezca un procedimiento acelerado de financiación y acceso precoz para terapias génicas dirigidas a enfermedades ultrarraras, para que se resuelva su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en un plazo máximo de 180 días.

En otro de los puntos se ha requerido al Gobierno de España que impulse, en el marco de la tramitación parlamentaria en curso, la aprobación con la máxima celeridad del proyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios o que se acelere la autorización de ensayos clínicos de terapias avanzadas, en coherencia con la Estrategia Farmacéutica Europea y mediante la aplicación prioritaria del protocolo Fasto-EU, con el objetivo de "reducir los plazos de autorización de ensayos clínicos de terapias génicas, al facilitar la participación precoz de pacientes españoles".

Al mismo tiempo, se ha instado al Gobierno de España a impulsar la coordinación con las comunidades autónomas, las asociaciones de pacientes y las redes europeas de referencia, un seguimiento clínico integral, homogéneo y continuado de los pacientes tratados con terapias avanzadas, junto con el desarrollo de estrategias y/o protocolos asistenciales que contribuyan a mejorar de manera eficiente el abordaje y la gestión de la enfermedad en personas con enfermedades raras.