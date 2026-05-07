El Parlament urge al Govern a aprobar el nuevo plan de industria pero rechaza dotarlo con un mínimo de 15 millones

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos favorables del PP y de la izquierda, ha urgido al Govern a aprobar el nuevo plan de industria de Baleares pero ha rechazado, al oponerse los 'populares', dotarlo con un mínimo de 15 millones de euros.

Es el resultado de la proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Marco Antonio Guerrero ha defendido este jueves en la Comisión de Economía del Parlament.

También se ha debatido otra iniciativa, defendida por la también socialista Malena Riudavets, relativa al apoyo a las empresas de servicio de coche compartido de economía social por una movilidad sostenible.

La Cámara, con el apoyo de la izquierda y la abstención del PP, ha instado al Govern a reconocer el servicio de coche compartido de economía social "como una pieza estratégica de la movilidad sostenible, especialmente en la lucha contra la dependencia del coche privado".

No han salido adelante, no obstante, los puntos que reclamaban impulsar convenios con ayuntamientos y consells insulares para facilitar la cesión de plazas de aparcamientos para estos coches; dar apoyo económico y técnico para estas entidades de economía social; integrarlo en los planes de movilidad urbana sostenible y promover su complementariedad con el transporte público; y fomentar campañas de sensibilización y divulgación institucional sobre sus beneficios.